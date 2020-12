Ab Samstag: Kretschmann verkündet Ausgangsbeschränkung für ganz Baden-Württemberg

Baden-Württemberg macht ernst: Weil die Zahl der Infizierten trotz des Teil-Lockdowns weiter steigt, verschärft die Landesregierung die Corona-Regeln ab Samstag. Das gaben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Kabinett am Freitag bei einer außerordentlichen Pressekonferenz bekannt.

„Die Lage ist alarmierend“, teilte Kretschmann mit. „Wir haben Anzeichen für eine erneute exponentielle Zunahme der Neuinfektionen.“

Das gelte gerade für die älteren Bürgerinnen und Bürger. Mit 4200 Neuinfektionen am Donnerstag liege Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt, womöglich liegt die Dunkelziffer noch höher.

Auch die Zahl der Todesfälle nahm zuletzt drastisch zu. Vor allem über 80-Jährige erkrankten überdurchschnittlich oft. Das sei nicht hinzunehmen, sagte Kretschmann.

„Die Lage ist nicht unter Kontrolle“, ergänzte Innenminister Thomas Strobl. Der Teil-Lockdown habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Landesweit liege Baden-Württemberg bei einer 7-Tage-Inzidenz von 160. Sie müsse bei 50, besser noch bei 30 liegen.

Auf diese neuen Beschränkungen müssen sich Bürgerinnen und Bürger einstellen:

Was gilt ab Samstag?

Ab Samstag gilt in Baden-Württemberg eine allgemeine Ausgangsbeschränkung.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist dann nachts zwischen 20 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen:

Arbeit

Arztbesuche

Begleitung Minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen

Begleitung Sterbender

Handlung zur Versorgung von Tieren

Besuch von Schulen, Kitas und des Studienbetriebs

Tagsüber dürfen Geschäfte zudem gezielt besucht werden. Auch private Besuche von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 ausgenommen, sind erlaubt.

Vorerst sollen die Maßnahmen für vier Wochen gelten.

Was gilt für den Einzelhandel?

Der Einzelhandel im Südwesten darf in der Vorweihnachtszeit trotz der geplanten coronabedingten Ausgangsbeschränkungen auch tagsüber weiterhin öffnen. „Wir haben ja keinen Lockdown beschlossen“, sagte Kretschmann. Es könne aber sein, dass sich Bund und Länder am Sonntag auf weiterreichende Regeln einigen. „Geschäfte vor Weihnachten zu schließen, ist schon eine sehr drastische Maßnahme“, sagte er. Sie machten da den Hauptumsatz.

Die Regel gilt bis auf weiteres also nicht nur für Lebensmittel, sondern etwa auch für Mode-Geschäfte. Wichtig sei, dass man zielgerichtet einkaufen und danach nach Hause gehe, sagte Kretschmann.

Was passiert mit den Schulen?

Trotz der geplanten Ausweitung der Ausgangsbeschränkungen sollen Schulen, Kitas sowie auch Universitäten und Hochschulen vorerst geöffnet bleiben. Kretschmann sagte, er wolle aber die Gespräche mit den anderen Ländern und dem Bund am Sonntag abwarten. Vielleicht entscheide man sich dort für ein gemeinsames Vorgehen. Gerade Absprachen mit Nachbarländern wie Bayern seien wichtig.

Besondere Regeln wie Quarantänepflicht gelten schon jetzt zum Beispiel für einzelne Klassen, Schulen oder größere Regionen, wenn das Infektionsgeschehen diese erforderlich macht.

Welche Regeln gelten für Friseure oder Sportstätten?

Hier will der Ministerpräsident die für Sonntag geplanten Gespräche zwischen Bund und Ländern abwarten. Diskutiert werden soll über mögliche Schließungen von Friseurbetrieben, Barbershops, Sonnenstudios und Sportanlagen.

Bei den Ausgangsbeschränkungen sei er vorgeprescht, weil die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg so hoch seien. Hier habe man keine weiteren drei Tage abwarten können, sagte der Regierungschef.

Was ist mit den Lockerungen über Weihnachten?

Kretschmann hat die bundesweit geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen über Weihnachten wieder infrage gestellt. Er könne sich etwa vorstellen, dass die Länder-Regierungschefs den Zeitraum der Lockerungen wegen der stark steigenden Infektionen noch einmal verkürzen, sagte Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Wenn man etwas ändere, „sollten wir das auch wieder gemeinsam tun“, betonte der Grünen-Politiker.

Bisher ist vorgesehen, dass sich vom 23. bis zum 27. Dezember zehn Personen treffen dürfen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Es stehe nun im Raum, das wieder auf Familienangehörige zu begrenzen, erläuterte Kretschmann. Hintergrund für die Überlegungen sei auch eine aktuelle Umfrage, die besage, dass sich 40 Prozent der Bevölkerung nicht an die Vorschriften über Weihnachten halten wollten. Das seien „keine guten Nachrichten“.

Derzeit gilt noch bis zum 23. Dezember, dass sich lediglich bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder unter 15 Jahren werden nicht mitgezählt.

Was passiert nach den Feiertagen?

Nach den Weihnachtsfeiertagen plant die baden-württembergische Regierung einen weiteren harten Lockdown. Dieser soll bis zum 10. Januar dauern. Kretschman geht davon aus, dass sich die Bundesländer bei ihrem Treffen am Sonntag auf diese Maßnahme einigen werden.

Er bittet die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen ernst zu nehmen: „Ich rufe die Leute auf, sich an die Regeln zu halten. (...) Nur wenn alle mitziehen, kann das Werk gelingen.“

Wie viele Verstöße gab es in dieser Woche gegen Corona-Regeln?

Bei Corona-Kontrollen haben Polizisten in Baden-Württemberg diese Woche mehr als 8400 Verstöße festgestellt. In nahezu 8000 Fällen sei es um die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gegangen, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Pressekonferenz. 425 Mal seien Ansammlungen das Problem gewesen. Insgesamt seien mehr als 370 Verstöße angezeigt worden. „Es gibt leider einen kleinen, ja sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der sich nicht an die Regeln hält“, sagte der Minister.

Strobl hatte Schwerpunktkontrollen für diese Woche angekündigt, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Bei 18 solcher Kontrollen seien 16.500 Menschen kontrolliert worden, sagte der Minister. 880 Polizisten seien dabei im Einsatz gewesen.