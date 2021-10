Ab 18. Oktober: Maskenpflicht an Unterrichtsplätzen fällt

Im Südwesten müssen die Schüler im Unterricht an ihren Plätzen ab dem 18. Oktober keine Mund- und Nasenschutzmasken mehr tragen. Dies bestätigte am Freitag das Kultusministerium. Zuvor hatten die „Heilbronner Stimme“ und der „Südkurier“ (Samstag) darüber berichtet. „Die Maskenpflicht an den Schulen am Platz wird wegfallen. Überall sonst im Schulgebäude muss aber weiterhin eine Maske getragen werden“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Gespräch mit den Zeitungen. In den Pausen im Freien müsse weiter keine Maske getragen werden, wenn die Abstände eingehalten werden könnten.

