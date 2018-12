Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wird der Schönbuchtunnel der Autobahn 81 in Herrenberg (Kreis Böblingen) in der kommenden Woche zeitweise gesperrt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart beschränken sich die Sperrungen des Tunnels - und damit auch der Autobahn 81 - auf die Nachtstunden. Damit sollen Beeinträchtigungen möglichst vermieden werden.

So wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen - Stuttgart und Singen - in den Nächten von Montag (17. Dezember) auf Dienstag (18. Dezember) und von Mittwoch (19. Dezember) auf Donnerstag (20. Dezember) zwischen Gärtringen und Herrenberg gesperrt sein.

Zusätzlich ist die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nacht von Dienstag (18. Dezember) zum Mittwoch (19. Dezember) gesperrt. Damit kann die A81 in diese Fahrtrichtung insgesamt drei Nächte lang zwischen Herrenberg und Gärtringen nicht befahren werden. Alle Sperrungen sind jeweils in der Zeit von 19.00 bis 5.00 Uhr vorgesehen. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.