Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 81 in der Nacht zum Dienstag zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt worden. Ein kleiner Transporter war in einem Baustellenbereich aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken geknallt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.