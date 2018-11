A81: Lastwagen rutscht Böschung hinab: Fahrstreifen gesperrt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart durch eine Leitplanke gebrochen und eine Böschung hinabgerutscht. Der LKW hänge nun an der Böschung fest, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Böschung grenzt an eine Landstraße, die laut Polizei komplett gesperrt ist. Die A81 zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ist in Fahrtrichtung Stuttgart nur auf einem Streifen befahrbar. Autofahrer müssen mit langen Staus rechnen. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, ist unklar.