Ein Lastwagenunfall bei Stuttgart hat am Samstag eine fast zehnstündige Sperrung auf der A8 Richtung München ausgelöst. Erst am Nachmittag gab die Polizei zwischen Stuttgarter Kreuz und Stuttgart-Möhringen wieder die letzte Spur frei, zeitweilig war der Streckenabschnitt in der Richtung komplett gesperrt gewesen.

Am Morgen war ein Lkw-Fahrer nahe Stuttgart-Möhringen gegen eine Baustellenbegrenzung gefahren und umgekippt. Die Instandsetzung der Betonwand dauerte nach Angaben der Polizei noch bis zum frühen Nachmittag. An der Unfallstelle waren Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Der 56-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei zu schnell gefahren. Er wurde leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt. Ob die Ladung des Lkws beschädigt wurde, war zunächst noch nicht bekannt. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden von 110 000 Euro.