A6 nach Unfall mit fünf Lastwagen stundenlang gesperrt

Nach einem Unfall mit fünf Lastwagen ist die Autobahn 6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Lastwagen bei stockendem Verkehr aufeinander aufgefahren. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In Fahrtrichtung Nürnberg bildete sich am Mittag ein Rückstau von mehreren Kilometern. Am späten Nachmittag wurden zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Aufräumarbeiten dauerten noch an.