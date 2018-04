Nach einem Zusammenstoß einer 97-Jährigen an einem Rollator mit einem Kleinbus in Stuttgart ist die Seniorin ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bewohnerin eines Altenheims im Stadtteil Birkach hatte am Montag auf einem Parkplatz ihren Rollator versehentlich in einen Kleinbus gesteuert. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte schwer.

Polizeimitteilung