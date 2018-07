Hannover (dpa/lsw) - Hannover 96 wird das Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) ohne Mohammed Abdellaoue absolvieren. Der norwegische Fußball-Nationalspieler brach am Freitag einen Trainingstest ab und wurde von Trainer Mirko Slomka nicht in den Kader berufen. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Abdellaoue hatte am Vortag im Training eine Oberschenkelverletzung erlitten. Für den torgefährlichen Stürmer wird wahrscheinlich Didier Ya Konan, 96-Top-Torjäger der vorigen Saison, erstmals in dieser Spielzeit in die Startelf rücken.