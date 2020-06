Ein 94 Jahre alter Bewohner eines Seniorenwohnheims in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist bei einem Sturz von einem Balkon tödlich verletzt worden. Der Mann hatte sich am Mittwochnachmittag im vierten Obergeschoss des Gebäudes über ein Balkongeländer gebeugt und dabei wohl das Gleichgewicht verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Senior stürzte in die Tiefe und starb noch am Unglücksort. Die Beamten gehen von einem tragischen Unfall aus.

