Mindestens zwei Unbekannte haben in Weinsberg (Kreis Heilbronn) einen 92-jährigen Mann an sein Bett gefesselt, geschlagen und ausgeraubt. Die Täter brachen nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag über ein Kellerfenster in das Haus des Seniors ein. Sie fesselten den Mann, der bereits im Bett lag, demnach an Händen und Beinen und durchsuchten das Haus. Gestohlen wurden zwei Telefone und Bargeld. Eine Pflegerin fand den 92-Jährigen am Morgen und rief die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Mitteilung der Polizei