Ein 91 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch aus dem Neckar bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gerettet worden. Nach Angaben der Polizei lag der Mann in einer Uferböschung. Da es der Polizei nicht möglich war, den Senior über die Böschung zu retten, wurde die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft eingeschaltet. Diese konnte den Senior mit einem Boot an Land bringen. Er war leicht unterkühlt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor berichtete der SWR darüber. Der Sohn des Mannes hatte diesen am Dienstagnachmittag in seinem Heimatort Wald-Michelbach (Hessen) als vermisst gemeldet. Wie er nach Neckargemünd gelangte, blieb zunächst unklar.