Stuttgart (dpa/lsw) - Das kann dauern: Sanierung und Ausbau zahlreicher Autobahnen und Bundesstraßen im Land wird sich länger hinziehen als gedacht. Für den Bundesfernstraßenausbau bekommt Baden- Württemberg vom Bund in diesem Jahr nur 460 Millionen Euro - und damit rund 90 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. „Der Rückgang ist schmerzlich“, sagte Verkehrsministerin Tanja Gönner (CDU) laut einer Mitteilung am Donnerstag in Stuttgart. „Die Investitionsmittel, die wir vom Bund erhalten, sind zu gering und werden dem hohen Nachholbedarf in Baden-Württemberg nicht gerecht.“ Verzögern werde sich etwa der Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim.