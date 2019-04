Im Hohenlohekreis ist ein 90 Jahre alter Mann von einem umstürzenden Scheunentor erschlagen worden. Die Behörden gehen von einem Arbeitsunfall aus. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war der betagte Mann am Tag zuvor in Schöntal mit Reparaturarbeiten an dem Tor beschäftigt gewesen. Dabei löste es sich aus seiner Verankerung und begrub den Mann unter sich. Später habe ein Zeuge das liegende Tor auf dem Hofgrundstück bemerkt und weggezogen. Dabei sei der Senior entdeckt worden. Den Angaben zufolge starb er noch am Unfallort.