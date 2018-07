Ein 90 Jahre alter Mann ist am Mittwoch auf dem Weg nach Freiburg mit seinem Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Senior war nach Polizeiangaben zuvor auf einer Bundesstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen - warum ist noch unklar. Die Straße war über Stunden gesperrt, da ausgelaufener Treibstoff am Fahrbahnrand abgebaggert werden musste. Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit den Bergungsarbeiten beschäftigt, wie es weiter hieß. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Pressemitteilung Polizei