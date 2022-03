88-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein 88 Jahre alter Autofahrer im Alb-Donau-Kreis gestorben. Der Mann habe an einer Einmündung der Bundesstraße 311 bei Ehingen am Freitagmittag das von links kommende Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei mit. Der Senior erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen durch Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle starb. Die 37 Jahre alte Fahrerin des Transporters wurde leicht verletzt.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220325-99-674163/2