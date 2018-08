Ein 88 Jahre alter Rollerfahrer ist in Ludwigsburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Eine 22-jährige Autofahrerin nahm dem Senior am Donnerstag die Vorfahrt an einer Kreuzung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 88-Jährige erlag noch am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Polizeimeldung