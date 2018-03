Bei einem Verkehrsunfall in Sindelfingen hat ein 87-jähriger Autofahrer gleich zwei Autos gerammt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stand der Fahrer am Freitagabend in der Calwer Straße zwischen zwei weiteren Autos an einer roten Ampel, als er plötzlich Gas gab. Er rammte den davorstehenden Wagen und schob ihn auf die Kreuzung. Anschließend fuhr er rückwärts und stieß mit dem dort wartenden Auto zusammen. Verletzte wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 45 000 Euro. Die Gründe für das Verhalten des 87-Jährigen waren derzeit noch unklar. Anhaltspunkte für eine mutwillige Tat gebe es allerdings nicht. Die Einsatzkräfte riefen für den Mann vorsichtshalber einen Rettungswagen.

Pressemitteilung