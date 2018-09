Ein Autofahrer hat beim Umparken seines Transporters eine 86 Jahre alte Frau in Ulm erfasst. Die Seniorin stürzte und wurde am Donnerstag von dem Auto auch meterweit mitgeschleift. Dabei wurde sie schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer wollte rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren um seinen Transporter zu wenden. Dabei hatte er die betagte Frau übersehen und erfasst. Sie musste aufgrund schwerer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu, wie die Polizei mitteilte.

