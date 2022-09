86-Jährige tot in Wohnung entdeckt: Gewaltverbrechen?

Eine 86 Jahre alte Frau ist im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ersten Untersuchungen zufolge wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Ermittler richteten deshalb eine Sonderkommission ein. Der Sohn der 86-Jährigen fand die tote Frau am Samstagabend in der Wohnung und alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Auch ob die Leiche obduziert werden soll, ist den Angaben zufolge noch nicht entschieden.

© dpa-infocom, dpa:220918-99-808371/3