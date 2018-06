Ein 86 Jahre alter Fußgänger ist in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochabend in dunkler Kleidung auf der Straße gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als er über die Fahrbahn gehen wollte, habe ihn das Fahrzeug einer 49-Jährigen erfasst. Der 86-Jährige schlug durch den Aufprall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Fahrbahn geworfen. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er später starb. Die Polizei ermittelt derzeit noch den genauen Ablauf des Unfalls.