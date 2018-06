Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Eine 86-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie beim Abbiegen einem Auto die Vorfahrt genommen. Der 30-jährige Fahrer des Wagens konnte nicht mehr bremsen und prallte mit voller Wucht auf die Fahrerseite des Kleinwagens der Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Autos und seine 28-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

