Bei der Kollision mit einem Müllfahrzeug ist ein 85 Jahre alter Autofahrer bei Aalen (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Er fuhr am Donnerstag mit seinem Wagen von Treppach nach Affalterried, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenspur und fuhr in einen entgegenkommenden Müllwagen. Der Wagen landete in einer Böschung. Der Mann musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er starb an seinen Verletzungen.