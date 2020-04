Eine 85 Jahre alte Fahrradfahrerin ist an einer Kreuzung in Mannheim mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Ob die 40 Jahre Autofahrerin oder die 85-Jährige Grün hatte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstag gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Steubenstraße und Rheingoldstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Pressemitteilung der Polizei