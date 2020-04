84-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt und getötet

Auf abschüssigem Gelände ist ein 84 Jahre alter Mann von seinem eigenen Traktor überrollt und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann hatte beim Abstellen des Schleppers an einem Hang offenbar die Feststellbremse nicht fest genug angezogen. Ein Bekannter, der in der Nähe war, hörte die Schreie des Verunglückten und alarmierte die Rettungskräfte. Der 84-Jährige starb im Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei