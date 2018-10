Weil er von einem Auto gestreift wurde, ist ein 83-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. Ein 84-jähriger Autofahrer kam laut Polizei auf der Landstraße von Sindringen in Richtung Ohrnberg (Hohenlohekreis) so nah an den Radler heran, dass er ihn mit dem Außenspiegel berührte. Der 83-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.