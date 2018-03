84-Jähriger nach Kollision mit Sattelzug in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Sattelzug in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren wegen eines anderen Unfalls die Ampeln an der Kreuzung aus. Der 84-Jährige missachtete die Vorfahrt des Lasters. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro. Der 77 Jahre alte Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

