Eine 84-Jährige hat eine Fußgängerin in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit dem Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, besteht der Verdacht, dass die Seniorin bei dem Vorfall am Donnerstag unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Am Morgen wollte sie demnach zunächst einem Stau an einer Kreuzung ausweichen - und fuhr auf der Gegenfahrbahn an den wartenden Autos vorbei. Dabei erfasste sie die 27-Jährige, als die die Straße an einem Fußgängerübergang überquerte. Die 84-Jährige fuhr zunächst weiter, kehrte aber Minuten später zur Unfallstelle zurück. Ihr Führerschein und das Auto wurden sichergestellt. Die junge Frau wurde in eine Klinik gebracht, wo sie starb. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang untersuchen.

