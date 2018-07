Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Mannheim ist ein 83-jähriger Mann an seinen Verletzungen gestorben. Er hatte vor knapp einer Woche trotz Warnlicht die Gleise der Tram überquert und war von einer Bahn erfasst worden. Nach dem Unfall wurde er in ein Krankenhaus gebracht, in dem er nach Angaben der Polizei am Montag starb. Die Unfallursache war noch immer unklar.