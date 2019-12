83-Jähriger kommt in Kurve von Straße ab: zwei Verletzte

Bei einem Unfall im Ortenaukreis haben ein 83 Jahre alter Fahrer und seine 84 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten. Das Auto kam am Montagabend nahe Schuttertal in einer Kurve von der Straße ab, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Nach ersten Erkenntnissen streifte das Auto mehrere Bäume und Büsche, überschlug sich und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie kamen ins Krankenhaus. Unfallursache könnte laut Polizei ein Fahrfehler gewesen sein.