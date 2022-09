Ein 82 Jahre alter Mann, der beim Radfahren Ende August in eine Baugrube gestürzt war, ist nun gestorben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch. Er hatte sich schwer am Kopf verletzt. Der Senior erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen. Er war in eine Grube in Malsch (Landkreis Karlsruhe) gefallen, während ein Bagger dort rangierte.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220907-99-666087/2