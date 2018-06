Bei einem Unfall mit ihrem Auto ist eine 81 Jahre alte Frau am Freitag in Müllheim südlich von Freiburg ums Leben gekommen. Die Rentnerin geriet mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Auto der Frau mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die 81-Jährige, die alleine in dem Wagen saß, starb noch am Unfallort. Der 65 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde laut Polizei nicht verletzt.

Pressemitteilung