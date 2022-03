Nach einem Wohnungsbrand in Freiburg ist ein 81-jähriger Mann gestorben. Einsatzkräfte hatten ihn am Montag erst aus dem brennenden Haus gerettet, doch später starb der 81-Jährige in einer Klinik aufgrund seiner Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag bestätigte. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Eine Fremdbeteiligung könne jedoch ausgeschlossen werden, so ein Sprecher der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-333153/2