81-Jähriger überfährt mit Auto 77-Jährige vor Einkaufsmarkt

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat eine 77-Jährige vor dem Eingang eines Supermarktes überfahren. Der Mann hatte am Samstag versucht, gegenüber des Eingangs einzuparken, wie die Polizei mitteilte. Wegen eines Bedienfehlers erfasste er die Frau, die gerade ihren Einkaufswagen zurückbringen wollte. Sein Auto kam erst vor der Eingangstüre zum Stehen. Die Mitarbeiter des Discounters reagierten sofort und hoben das Fahrzeug mit einem Hubwagen an, um die darunter liegende Frau zu befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung