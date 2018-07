81-Jährige vergisst Koffer am Bahnsteig: Polizeieinsatz

Ein herrenloser Koffer hat für einen größeren Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof gesorgt. Bahnmitarbeiter hatten wegen des verlassenen Koffers die Polizei alarmiert, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten sperrten daraufhin am Dienstag zwei Gleise für den Bahnverkehr. Spezialisten der Bundespolizei rückten an, um den schwarzen Koffer zu untersuchen. Nach einer Stunde gab es Entwarnung: In dem Koffer waren nur Kleidungsstücke. Es stellte sich heraus, dass eine 81-Jährige den Koffer am Bahnsteig vergessen hatte.

Mitteilung der Polizei