In Dürmentingen (Landkreis Biberach) ist eine 81-Jährige beim Autofahren gestorben. Die Frau sei am Donnerstagabend mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Später stellte sich dann nach Angaben der Polizei heraus, dass die Frau nicht an den Folgen des Unfalls, sondern an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben sei.

Polizeimeldung