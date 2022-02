800 demonstrieren gegen Corona-Politik: Viele ohne Maske

In Karlsruhe haben sich etwa 800 Menschen zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Rund ein Drittel der Teilnehmer trug am Montagabend keine Maske, die Menschen hielten sich jedoch an die Abstände, wie eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Zu Beginn der Zusammenkunft legten die Teilnehmer am Montagabend eine Schweigeminute für die getöteten Polizisten in der Pfalz ein. Die Versammlung verlief friedlich.

