800 000 Euro Schaden hat ein Brand in einer Industriehalle in Berkheim im Kreis Biberach angerichtet. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Inneren der Halle ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Eigentümer der Halle hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten an und konnten das Feuer am Freitag löschen. Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

