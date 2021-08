80-Jähriger bei Forstarbeiten eingeklemmt: Schwer verletzt

Ein 80-Jähriger hat sich bei Forstarbeiten auf seinem eigenen Grundstück im Hohenlohekreis schwer verletzt. Der Senior habe am Samstag in Mulfingen mit einem Traktor einen Baumstamm aus einem Waldstück ziehen wollen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Dabei verkeilte sich der Stamm an dem Traktor und blockierte ein Rad.

Als der Mann deshalb vom Traktor abstieg, sei er vermutlich abgerutscht, in der Nähe eines sich noch drehenden Rads eingeklemmt worden und habe sich schwere Armverletzungen zugezogen. Mit Hilferufen machte der Senior Nachbarn auf seine Lage aufmerksam. Diese befreiten ihn und er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

