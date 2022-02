80-jähriger Autofahrer sieht ein, dass er schlecht sieht

Ein 80-jähriger Autofahrer hat in Waldkirch (Kreis Emmendingen) mindestens drei kleinere Unfälle verursacht und schließlich bei einer Polizeikontrolle freiwillig den Führerschein abgegeben. Schon am Mittwochmorgen sei der Fahrer einer Streife aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er streifte einen Bauzaun und fuhr einfach weiter. Als er kurz danach kontrolliert wurde, gab er zu, auf dem Weg zum Einkaufen schon gegen zwei oder drei geparkte Autos gefahren zu sein. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, der ältere Herr sei sehr eingeschränkt gewesen, was sein Seh- und Reaktionsvermögen angeht - und habe das dann auch selbst eingesehen und den Beamten seinen Führerschein übergeben. Nun beginnt die Suche nach Zeugen und Geschädigten, die sich fragen, warum sie eine Beule in ihrem Wagen haben.

PM der Polizei

