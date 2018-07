Ein 80-Jähriger ist im Kreis Göppingen von einem Rasenmäher überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war er am Samstag auf seinem Grundstück in Kuchen mit einem Aufsitzmäher unterwegs. Die schwere allradgetriebene Maschine geriet beim Mähen auf der abschüssigen Rasenfläche laut Polizei aber ins Rutschen und überschlug sich. Der Senior fiel herunter und wurde von der Maschine überrollt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er starb.