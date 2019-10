Ein 80-Jähriger hat vor dem Landgericht Hechingen mehrere Banküberfälle gestanden. Sein Verteidiger verlas zum Prozessauftakt eine Erklärung, in der der Angeklagte die Vorwürfe einräumte, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte der Senior aus Kirchzarten bei Freiburg zwischen 2009 und 2019 in sechs Fällen versucht, Banken unter anderem in Villingen-Schwenningen und Rastatt auszurauben. Anfang Mai wurde er nach einem Überfall in Balingen (Zollernalbkreis) verhaftet.

Der betagte Mann ging immer nach einem ähnlichen Schema vor: Er überreichte den Bankmitarbeitern ein Schreiben, in dem er mit einer Bombe drohte, sollte er kein Geld erhalten. In drei Fällen übergaben die Angestellten dem Täter Geld, wie der Sprecher sagte. Eine echte Bombe habe der Mann nicht benutzt; es habe sich jeweils um Attrappen gehandelt.

Zuvor hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet. Für die Verhandlung sind derzeit zwei weitere Tage angesetzt, ein Urteil wird Ende Oktober erwartet.

Mitteilungen der Polizei zur Festnahme des Mannes