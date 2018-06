Mannheim (dpa/lsw) - Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag des Automobils wird heute um 20 Uhr in Mannheim die „autosymphonic“ uraufgeführt. In dem Auftragswerk des zypriotischen Komponisten Marios Joannou Elia treten neben Orchester und Chor auch 80 Automobile, darunter viele Oldtimer, auf. Ihre Geräusche werden von 120 Jugendlichen aus Mannheim in die Musik integriert. Star des Auto-Orchesters ist der erste Patentwagen von Carl Benz aus dem Jahr 1886, dessen Motorenlärm eine wichtige Rolle spielen soll. Rund um den Mannheimer Wasserturm werden dazu rund 20 000 Besucher erwartet. Die Veranstaltung beginnt mit einem Konzert der Söhne Mannheims, die ebenfalls in der Symphonie mitspielen.

