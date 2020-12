80.000 kostenlose Corona-Tests in BaWü: Hier können Sie sich noch vor Weihnachten testen lassen

An rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg können sich Menschen vor Weihnachten kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart am späten Nachmittag mit. Das Land stellt dafür 80.000 Schnelltests zur Verfügung. Geplant sind sie für den 23. und 24. Dezember.

Die kostenlosen Schnelltests sollen gerade vor den Feiertagen ermöglichen, dass sich Familien ohne Bedenken treffen können. „Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen muss“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag in Stuttgart.

Appell von Lucha: Angebot richtet sich an konkrete Gruppe

Die Aktion mit dem Namen „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ richtet sich laut Ministerium in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa Großeltern und Personen mit Vorerkrankungen.

Grünen-Politiker Lucha appellierte an die Bürgerinnen un Bürger, verantwortungsbewusst mit dem Angebot umzugehen. "Eingeladen zur Testung sind nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären", sagte er laut Mitteilung. "Wer sich für die Party mit Freunden „frei testen“ möchte, ist hier fehl am Platz."

Tübinger Ärztin Federle ist Vorbild für die Aktion

Die Tübinger Notfallmedizinerin Lisa Federle hatte mit kostenlosen Schnelltests in Tübingen schon vor Wochen begonnen. Unterstützt wird sie dabei vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der auch die Kosten der 25.000 Schnelltests größtenteils übernimmt. Federles Aktion diente als Vorbild für die nun angekündigten landesweiten Tests in Baden-Württemberg. Sozialminister Lucha hatte die Aktion zusammen mit Federl und den großen Rettungsorganisationen vereinbart.

Umgesetzt werden die Tests vor Ort vom Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund, Hunderte ehrenamtliche Helfer werden im Einsatz sein.

Die Tests sind ausdrücklich nicht für Bürgerinnen und Bürger gedacht, die Corona-Symptome haben. Betroffene sollten in diesem Fall weiterhin einen Hausarzt oder das Gesundheitsamt kontaktieren.

So funktioniert der Test

Der Test funktioniert mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs. Er ist nicht so zuverlässig wie ein sogenannter PCR-Test, dafür liegt das Ergebnis bereits innerhalb von 15 bis 30 Minuten.

Ein negatives Testergebnis bedeutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 bis 95 Prozent, dass keine aktuelle Infetion vorliegt. Eine hundertprozentige Sicherheit bieten die Schnelltests nicht.

Ist ein Testergebnis positiv, muss man sich in Isolation begeben und die mögliche Infektion mit einem PCR-Test bestätigen lassen.

In Bayern gibt es längst kostenlose Tests für alle

Baden-Württemberg fährt bislang eine andere Test-Strategie als etwa das Nachbarland Bayern. Während sich im Freistaat schon seit dem Sommer alle Bürgerinnen und Bürger - auch ohne Symptome - kostenlos auf Corona testen lassen können, gab es diese kostenlosen Tests für Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger ohne Symptome nicht.

Bayern wird für die vielen Tests immer wieder kritisiert. Unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mehrfach dafür plädiert, die Corona-Tests stärker zu priorisieren. Zudem entstehen enorme Kosten für den Freistaat.