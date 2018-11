Ein Traktorfahrer ist am Donnerstag in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 62 Jahre alter Autofahrer mit dem Heck des Rasenmähertraktors zusammengestoßen. Dabei wurde der 79-Jährige vom Traktor auf die Straße geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

