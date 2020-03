79-Jähriger will Ratten bekämpfen und löst Stromausfall aus

Ein 79 Jahre alter Mann in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat Ratten bekämpfen wollen und dabei einen Stromausfall in seiner Nachbarschaft verursacht. Der Senior hatte Benzin in ein Rattenloch geschüttet und es angezündet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Stichflamme habe daraufhin die Hecke über dem Loch und einen Stromkasten in Brand gesetzt. Der Mann habe noch erfolglos versucht, das Feuer zu löschen. Der Kasten brannte den Angaben zufolge komplett aus. Der Versorger musste den Strom am Montag zeitweise abstellen. Davon waren mehrere Haushalte betroffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10 000 Euro.

Mitteilung der Polizei