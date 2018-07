Eine 79-Jährige ist am Mittwoch in Gaildorf bei Schwäbisch Hall von einem Traktor erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Traktorfahrer sie an einem Fußgängerüberweg übersehen. Die Frau wurde von einer an der Zugmaschine befestigten Säge erfasst und einige Meter mitgeschleift. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus.