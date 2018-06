76-Jähriger missachtet rote Ampel und rammt Straßenbahn

Ein 76 Jahre alter Mann hat mit seinem Auto eine Ulmer Straßenbahn gerammt. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 76-Jährige sei im Zentrum bei Rot über die Ampel auf eine Kreuzung gefahren. Von links kam in dem Augenblick die Straßenbahn. Der Wagen des Mannes prallte in die Seite der Tram. Die Bahn und das Auto mussten vom Unfallort geschleppt werden. Die Fahrgäste fuhren mit Bussen weiter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.