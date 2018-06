Stuttgart (dpa/lsw) - Gefängnisse, Bunker und Gedenkstätten: Mehr als 750 historische Orte und Bauten können am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals in Baden-Württemberg besichtigt werden. In etwa 270 Städten und Gemeinden im Land sind unter dem Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“ Orte geöffnet, die für die Öffentlichkeit sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind.

Hierzu gehören etwa das ehemalige Konzentrationslager und der KZ-Friedhof Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) oder die KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg sowie die Bundesfestung in Ulm. Ebenfalls geöffnet sein wird der Zeiselbergstollen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), der als ehemaliger Luftschutzraum an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erinnert.

Neben solchen „unbequemen“ Denkmälern können wie jedes Jahr aber auch Kirchen, Schlösser, Burgen, Museen oder ehemalige Industriebauten besichtigt werden. An zahlreichen Stätten werden Führungen angeboten.

Der „Tag des offenen Denkmals“ findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert den seit 1993 stattfindenden Tag.

