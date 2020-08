Stehpaddeln, auf englisch Stand-up-Paddling (SUP), liegt im Trend. Auch am Bodensee nutzen immer mehr Menschen diese Möglichkeit, um Entspannung zu suchen, Sport zu machen oder den See bei einer Tour zu erkunden. Dank Sonderangeboten von Discountern wie Lidl und Aldi gibt es aufblasbare Bretter inzwischen zu recht erschwinglichen Preisen. Doch das führt auch zu Problemen, denn längst nicht jeder kennt die Regeln, die auf dem Bodensee gelten.

Diesen Sommer gab es bereits mehrere größere Sucheinsätze, weil dem Notruf zumindest ...